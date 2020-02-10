Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта.

с чего всё началось

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС. В Минтрансе отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.

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