Общество
Lenta.ruМинтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины
В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС. В Минтрансе отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
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Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта.ТАССвчера в 19:06
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В Минтрансе оценили идею введения наказания за использование шипованных шин вне сезона
Газета.Ruвчера в 20:33
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