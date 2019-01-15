Экономика
КомпанияМинтранс оценил потери авиакомпаний от коронавируса в 1,6 млрд рублей
Министерство транспорта оценило потери российских перевозчиков от приостановки полетов в Китай в 1,6 миллиарда рублей. Такую сумму Минтранс предлагает выделить в качестве компенсации авиакомпаниям. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик.
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Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета полетов в Китай в 1,6 млрд руб
Коммерсантъвчера в 06:54
Минтранс оценил в 1,6 млрд рублей убытки авиакомпаний от приостановки полетов в Китай
Ведомостивчера в 05:58
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
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