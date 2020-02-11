Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай

Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей. Такую цифру озвучил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Авиакомпаниям могут выделить 1,6 млрд за запрет полетов в КНР

РЕН ТВ05:38

Минтранс оценил в 1,6 млрд рублей убытки авиакомпаний от приостановки полетов в Китай

Ведомости05:58

Власти предложили выплатить компаниям ₽1,6 млрд за отмену полетов в Китай

РБК05:46

Минтранс предлагает компенсацию авиакомпаниям за ограничение полетов в КНР

Москва 2405:39

Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета полетов в Китай в 1,6 млрд руб

Коммерсантъ06:54

Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

ТАСС05:31

Минтранс оценил убытки авиакомпаний из-за коронавируса в 1,6 млрд рублей

Интерфакс06:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Общество

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»

Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:42
Общество

Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Lenta.ru 06:10
Политика

ЦРУ втайне владело крупнейшим поставщиком криптографических технологий

Как следует из публикации издания, начавшая свой бизнес ещё во время Второй мировой войны швейцарская Crypto AG всю вторую половину XX века являлась одним из крупнейших мировых поставщиков аппаратных и программных решений для зашифрованных коммуникаций.
Вести.Ru 10:59
Культура

BBC снимет сериал о Грете Тунберг

Ведомости 04:31
Культура

Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян

ToDay News Ufa 04:40
Футбол

Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд госпитализирован

Чемпиона СССР в составе московского «Спартака» Валерия Рейнгольда госпитализировали.
РБК 10:23
Армия и оружие

Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных

На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
BFM.ru вчера в 22:14
Общество

ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса

Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Взгляд.ру 10:35
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Гаджеты

Samsung представит «доступный» Galaxy с очень емким аккумулятором

Инфо24 11:23
Здоровье

В Перми студентов из Китая поместили на карантин

В Перми девять студентов из Китая поместили на карантин в детский реабилитационный центр на Парковом.
ИА Текст (Пермь) вчера в 06:29
Футбол

Клинсманн покинул «Герту», которую возглавил 2,5 месяца назад

Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера берлинской "Герты", которую возглавил в ноябре 2019 года.
Вести.Ru 05:50
Общество

Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Российская газета 10:11
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru 05:57
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета вчера в 04:57
Шоу-бизнес

Старший внук королевы Елизаветы II сообщил о разводе с женой

Питер Филлипс, единственный сын принцессы Анны и член королевской семье Великобритании, разводится со своей супругой Отам Келли.
Ореанда-Новости 09:50
Политика

Аббас назвал условия для переговоров с Израилем

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Московский Комсомолец 11:16
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК 03:50
Происшествия

Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия

Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.
REGNUM 11:53
Экономика

В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
Известия 05:41
Авто

Nikola Motors представила водородно-электрический пикап

Nikola Motors, как передает портал Engadget, планирует предлагать такой пикап в двух вариантах — полностью электрическом и гибридном, водородно-электрическом.
Популярная механика 09:10
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости 01:11
Наука

В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра

Джон де Грут, который является энтузиастом палеонтологии, обнаружил в Канаде в Южной Альберте новый вид тираннозавра.
Дни24 08:23
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Вести.Ru 08:46
Экономика

Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов

Новый День 02:27
Общество

Написавший на Водонаеву заявление мужчина потребовал извинений

Йошкар-олинец, написавший заявление на телеведущую Алену Водонаеву, потребовал у нее извинений.
Газета.Ru 08:34
Происшествия

Подозреваемый в серии изнасилований мужчина задержан в Москве

Мужчина задержан в Москве по подозрению в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Москве.
Газета.Ru 09:27
Экономика

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Интерфакс 09:23
Энергетика

«Газпром» рассказал о перераспределении поставок по «Турецкому потоку»

"Газпром" в случае необходимости может рассмотреть перенос объемов газа с турецкой нитки "Турецкого потока" на европейскую, сообщила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома".
Радио Sputnik 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное