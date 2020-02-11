Экономика
Российская газетаМинтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей. Такую цифру озвучил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.
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Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Политика
ЦРУ втайне владело крупнейшим поставщиком криптографических технологий
Как следует из публикации издания, начавшая свой бизнес ещё во время Второй мировой войны швейцарская Crypto AG всю вторую половину XX века являлась одним из крупнейших мировых поставщиков аппаратных и программных решений для зашифрованных коммуникаций.
Культура
BBC снимет сериал о Грете Тунберг
Культура
Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян
Футбол
Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд госпитализирован
Чемпиона СССР в составе московского «Спартака» Валерия Рейнгольда госпитализировали.
Армия и оружие
Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных
На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
Общество
ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса
Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Здоровье
В Перми студентов из Китая поместили на карантин
В Перми девять студентов из Китая поместили на карантин в детский реабилитационный центр на Парковом.
Футбол
Клинсманн покинул «Герту», которую возглавил 2,5 месяца назад
Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера берлинской "Герты", которую возглавил в ноябре 2019 года.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Шоу-бизнес
Старший внук королевы Елизаветы II сообщил о разводе с женой
Питер Филлипс, единственный сын принцессы Анны и член королевской семье Великобритании, разводится со своей супругой Отам Келли.
Политика
Аббас назвал условия для переговоров с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Происшествия
Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия
Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.
Экономика
В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
Авто
Nikola Motors представила водородно-электрический пикап
Nikola Motors, как передает портал Engadget, планирует предлагать такой пикап в двух вариантах — полностью электрическом и гибридном, водородно-электрическом.
Наука
В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
Джон де Грут, который является энтузиастом палеонтологии, обнаружил в Канаде в Южной Альберте новый вид тираннозавра.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Общество
Написавший на Водонаеву заявление мужчина потребовал извинений
Йошкар-олинец, написавший заявление на телеведущую Алену Водонаеву, потребовал у нее извинений.
Происшествия
Подозреваемый в серии изнасилований мужчина задержан в Москве
Мужчина задержан в Москве по подозрению в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Москве.
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Энергетика
«Газпром» рассказал о перераспределении поставок по «Турецкому потоку»
"Газпром" в случае необходимости может рассмотреть перенос объемов газа с турецкой нитки "Турецкого потока" на европейскую, сообщила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома".