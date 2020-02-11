Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай

Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей. Такую цифру озвучил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.
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Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета полетов в Китай в 1,6 млрд руб

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