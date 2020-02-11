Экономика
Российская газетаМинтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей. Такую цифру озвучил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Кино
Появилось первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты»
В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На видео — персонажи Иван Будько и его жена Валентина.
Единоборства
Емельяненко поспорил, что год не будет употреблять алкоголь
Александр Емельяненко поспорил с президентом бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что год не будет употреблять алкоголь.
Общество
Директора сафари-парка «Тайган» освободили из-под ареста
Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения для директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесён из-за погодных условий
Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о переносе домашнего матча 26-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Общество
Полиция начала проверку в отношении Алены Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой.
Футбол
Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Происшествия
Адвокат назвал сроки перевода историка Соколова из Москвы в Петербург
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пробудет в Москве ориентировочно до середины апреля.
Гаджеты
Минкомсвязь сертифицирует устройства с Wi-Fi 6
Минкомсвязь России разработала правила сертификации оборудования для нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Общество
В Госдуму внесён законопроект о минимальной зарплате медиков
Законопроект о минимальной заработной плате медицинских работников первичного звена внесён в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Журналисты разрушили жизнь моей семьи»
Певица Любовь Успенская все еще приходит в себя после скандального интервью единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
Как велось расследование дела «Сети»
Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
Общество
В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют стариков и больных
Власти Японии эвакуируют с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине из-за коронавируса, пожилых людей и пациентов, имеющих хронические заболевания, передает телеканал Asahi.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Здоровье
Все школы Нижнего Новгорода закроются на карантин из-за вспышки гриппа
Карантин введут в школах Нижнего Новгорода из-за большого количества зараженных гриппом и ОРВИ.