Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru

Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов — по данным ведомства, стоимость снизилась по нескольким направлениям. Об этом сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось

Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел", — заявила пресс-служба министерства.
РИА Новости05:12

Подробнее о событии

Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов

РИА Новости05:12

Минтранс России опроверг резкий рост цен на авиабилеты

REGNUM04:17

В Минтрансе не подтвердили рост цен на авиабилеты внутри России

Известия03:54

Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

Lenta.ru03:52

Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

ТАСС03:50

Минтранс опроверг рост цен на авиабилеты

ПРАЙМ03:38

В Минтрансе опровергли сообщения о росте стоимости авиабилетов

РБК05:10
Интересное

Парламент Греции рассмотрел возможность закупки российской вакцины «Спутник V»

Глава правительства добавил, что не сомневается в эффективности "Спутника V". Однако он дал понять, что принимать самостоятельное решение о закупке российского препарата власти Греции не станут.
RuNews24.ru13:00

Байден в беседе с Зеленским заявил о желании посетить Украину

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским изъявил желание посетить Украину, рассказал в пятницу, 2 апреля, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Известия12:25

Голикова допустила рост числа заболевших COVID-19 в ближайшие два месяца

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, но из-за наступления традиционного периода сезонных заболеваний в апреле—мае число заразившихся может вырасти, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».
РБК12:53