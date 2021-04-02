Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов
Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов — по данным ведомства, стоимость снизилась по нескольким направлениям. Об этом сообщает ТАСС.В источнике
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Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов
"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел", — заявила пресс-служба министерства.
РИА Новости05:12