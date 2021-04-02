«Скопинского маньяка» признали виновным в нарушении административного надзора

Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года.