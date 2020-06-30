Политика
РИА НовостиМинтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
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Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Общество
Cirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса
Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом.
Известия 09:04
Кино
Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона
Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру 08:01
Футбол
Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам
ProstoProSport 08:27
Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Общество
СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо
Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК.
Общественное мнение 08:08
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
Происшествия
В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за взятку в 1,5 млн
Ленинский райсуд Воронежа избрал в отношении подозреваемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) директора ООО «Недвижимость и кредит» Николая Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу.
Обозреватель Врн 08:34
Общество
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
Политика
Путин рассказал о значении голосования по поправкам в Конституцию
Голосуя за поправки в Конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Известия 06:36
Игры
NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
CyberSport.ru 04:01
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
Общество
Детская оздоровительная кампания в Челябинской области начнется 6 июля
Власти Челябинской области приняли решение поэтапно открывать детские пришкольные и загородные лагеря с 6 июля.
ТАСС 09:09
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Общество
В Москве аннулированы 436 бюллетеней в Раменках и пять в Лефортове
Мосгоризбирком МГИК аннулировал 436 бюллетеней в Раменках и сейф-пакет в Лефортове из-за выявленных нарушений в ходе надомного голосования по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 08:54
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Гаджеты
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смартфона начального уровня Redmi 9C и Redmi 9A.
ПРАЙМ 04:59
Происшествия
В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров
Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
Вести.Ru 09:17
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
Lenta.ru 09:25
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.
РИА Новости 08:29
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
Всероссийская перепись населения 2020 года перенесена на период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Москва 24 05:50
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03