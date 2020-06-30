Политика

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О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

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Коммерсантъ06:10

Минтранс: называть даты открытия международных полётов преждевременно

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Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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