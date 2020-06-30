Политика
РИА НовостиМинтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих. Так он прокомментировал сообщения о том, что Россия рассматривает предложение Турции возобновить рейсы.
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Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Общество
Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
РБК 10:22
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из «Людей Икс»
Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar.
РИА Новости 07:55
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
Российская газета 11:16
Футбол
Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам
ProstoProSport 08:27
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась новой квартирой
Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья 01:22
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Политика
Инвестор отказался говорить о сроках завершения «Северного потока-2»
Инвестор российского проекта «Северный поток-2» назвал преждевременными разговоры о сроках завершения строительства.
Русская Планета 10:41
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Фигурное катание
Медведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус
Bookmaker-ratings.ru 09:43
Авто
Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России
Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В Екатеринбурге завершил работу госпиталь для больных коронавирусом, которого нет? Как бюджетные миллионы ушли структурам, близким к УГМК
В начале мая в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» было решено развернуть резервный госпиталь для больных коронавирусом.
УралПолит.Ru 10:08
Армия и оружие
В Крыму прошли стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал»
Как сообщили в Министерстве обороны России, расчет берегового противокорабельного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота провел тактические учения с выполнением ракетной стрельбы по морской цели.
Военное дело 06:49
Политика
Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге
Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
Вести.Ru 06:42
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Причины, по которой развалился брак Анджелины Джоли и Брэда Питта, до сих пор остаются неизвестными.
Дни24 04:07
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Общество
TikTok и LiKee запретили в Индии
Среди запрещенных программ оказались TikTok, LiKee, Clash of Kings, WeChat, Weibo и другие.
Adindex.ru 03:43
Общество
Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова
Известия вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Айза Анохина помирилась с Ивлеевой
Накануне Айза Анохина поссорилась в Сети с Настей Ивлеевой. Поводом послужила шутка Ивлеевой и Юлии Коваль про Анохину.
Paparazzi.ru 05:31
Политика
Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа
Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа.
Piter.tv 06:58
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54