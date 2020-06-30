Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих. Так он прокомментировал сообщения о том, что Россия рассматривает предложение Турции возобновить рейсы.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Газета.Ru08:21

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Интерфакс05:49

Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля

Коммерсантъ06:10

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

РИА Новости05:57

Дитрих: возобновление полетов между РФ и Турцией будет зависеть от ситуации с пандемией

ТАСС05:55

Дитрих счел преждевременным называть даты открытия международных рейсов

РБК06:48

Минтранс: называть даты открытия международных полётов преждевременно

RT на русском06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Кино

Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена

Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Общество

Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
РБК 10:22
Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из «Людей Икс»

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar.
РИА Новости 07:55
11
Политика

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
1
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
886
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,1K
Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Российская газета 11:16
1
Футбол

Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам

ProstoProSport 08:27
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
30
Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
33
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,4K
Шоу-бизнес

Бузова похвасталась новой квартирой

Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья 01:22
19
Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости 10:15
28
Армия и оружие

Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году

Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
10
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
166
Политика

Инвестор отказался говорить о сроках завершения «Северного потока-2»

Инвестор российского проекта «Северный поток-2» назвал преждевременными разговоры о сроках завершения строительства.
Русская Планета 10:41
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
2K
Фигурное катание

Медведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус

Bookmaker-ratings.ru 09:43
Авто

Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России

Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
Evo-rus.com вчера в 13:44
70
Общество

В Екатеринбурге завершил работу госпиталь для больных коронавирусом, которого нет? Как бюджетные миллионы ушли структурам, близким к УГМК

В начале мая в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» было решено развернуть резервный госпиталь для больных коронавирусом.
УралПолит.Ru 10:08
2
Армия и оружие

В Крыму прошли стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал»

Как сообщили в Министерстве обороны России, расчет берегового противокорабельного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота провел тактические учения с выполнением ракетной стрельбы по морской цели.
Военное дело 06:49
3
Политика

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
Вести.Ru 06:42
8
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Причины, по которой развалился брак Анджелины Джоли и Брэда Питта, до сих пор остаются неизвестными.
Дни24 04:07
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
130
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
317
Общество

TikTok и LiKee запретили в Индии

Среди запрещенных программ оказались TikTok, LiKee, Clash of Kings, WeChat, Weibo и другие.
Adindex.ru 03:43
45
Общество

Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова

Известия вчера в 12:17
468
Шоу-бизнес

Айза Анохина помирилась с Ивлеевой

Накануне Айза Анохина поссорилась в Сети с Настей Ивлеевой. Поводом послужила шутка Ивлеевой и Юлии Коваль про Анохину.
Paparazzi.ru 05:31
3
Политика

Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа.
Piter.tv 06:58
9
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
936
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное