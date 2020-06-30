Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля

Коммерсантъ06:10

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