Политика
РИА НовостиМинтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Политика
Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»
Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.
Журналистская правда 08:11
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
Здоровье
Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно
Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.
Readovka67.ru 05:16
Общество
В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.
ToDay News Ufa вчера в 00:02
Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не дарила сыну Porsche за 7 млн рублей
29 июня отпраздновал свой восемнадцатый день рождения средний сын продюсера Яны Рудковской Николай Батурин.
Somanyhorses 05:19
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
РИА Новости 07:22
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК вчера в 12:46
Футбол
Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском 28 июня в 07:39
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия вчера в 21:15
Происшествия
Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях
Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 11:34
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня 05:59
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Кино
Поклонникам саги «Властелин колец» и «Хоббит» приготовили подарок
REGNUM вчера в 07:45
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
Финансы
Эксперт не исключил снижение ключевой ставки до конца года до 3,5-4%
Ключевая ставка в РФ может снизиться до конца года до 3,5-4%, если ситуация на глобальных рынках стабилизируется и не будет второй волны пандемии, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
РИА Новости 02:50
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Здоровье
В России снижается смертность от онкологических заболеваний
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году показатель смертности от злокачественных новообразований в России снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения и составил 21,3%.
REGNUM 07:02
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК вчера в 20:06
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие
Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО
Городовой вчера в 14:07