Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Дитрих счел преждевременным называть даты открытия международных рейсов

РБК06:48

Минтранс: называть даты открытия международных полётов преждевременно

RT на русском06:03

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

РИА Новости05:57

Дитрих: возобновление полетов между РФ и Турцией будет зависеть от ситуации с пандемией

ТАСС05:55

Минтранс опроверг информацию о возобновлении авиасообщения с Турцией 15 июля

Газета.Ru05:51

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Интерфакс05:49

Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля

Коммерсантъ06:10
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Политика

Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»

Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.
Журналистская правда 08:11
Армия и оружие

Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году

Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
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Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно

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Общество

В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.
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В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
РИА Новости 07:22
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
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Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском 28 июня в 07:39
Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
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Общество

В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля

Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
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Космос

В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы

Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия вчера в 21:15
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Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 11:34
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Политика

Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам

Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня 05:59
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
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Кино

Поклонникам саги «Властелин колец» и «Хоббит» приготовили подарок

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При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
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Финансы

Эксперт не исключил снижение ключевой ставки до конца года до 3,5-4%

Ключевая ставка в РФ может снизиться до конца года до 3,5-4%, если ситуация на глобальных рынках стабилизируется и не будет второй волны пандемии, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
РИА Новости 02:50
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Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

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В России снижается смертность от онкологических заболеваний

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году показатель смертности от злокачественных новообразований в России снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения и составил 21,3%.
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Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК вчера в 20:06
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Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
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Политика

Что россияне думают о поправках к Конституции

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30
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Политика

CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
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Армия и оружие

Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО

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Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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