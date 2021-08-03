Модель LADA Granta стала самым популярным автомобилем в «СберАвто» в июле 2021 года

Второй и третьей по частоте запросов в июле стали другая отечественная модель LADA Vesta (35% запросов на новые автомобили и 65% — на подержанные) и корейская Kia Rio (32 и 68% соответственно).