ФАС не получала материалов от РЖД с расчетами об увеличении стоимости стройматериалов, а также заявлений компании о признаках нарушения антимонопольного законодательства в отношении ценообразования на рынках металлов.
В частности, Белозеров пожаловался на Evraz Романа Абрамовича и партнеров, от которой РЖД получили уведомление о повышении цен на рельсы на 6 млрд руб., после того как власти решили ввести пошлины на экспорт металла с 1 августа.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-судью Днепровского районного суда Николая Чауса в больнице "Феофания" в Киеве, его подозревают в получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба НАБУ в соцсети Facebook.
Пятнадцать россиян, пострадавших в ДТП в Турции, выписаны из стационаров, еще пятеро остаются в больнице в состоянии различной степени тяжести, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.