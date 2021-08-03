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Минтранс поддержал надбавку на перевозку угля и руды для компенсации РЖД

ФАС не получала материалов от РЖД с расчетами об увеличении стоимости стройматериалов, а также заявлений компании о признаках нарушения антимонопольного законодательства в отношении ценообразования на рынках металлов.
РБК
Отмечается, что размер компенсации нужно согласовать с Федеральной антимонопольной службой, заинтересованными органами власти и грузоотправителями.
Эхо Москвы
В частности, Белозеров пожаловался на Evraz Романа Абрамовича и партнеров, от которой РЖД получили уведомление о повышении цен на рельсы на 6 млрд руб., после того как власти решили ввести пошлины на экспорт металла с 1 августа.
РБК
Комментариев от профильных ведомств пока не поступало.
Эхо Москвы

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В Минтрансе поддержали надбавку на перевозку угля и руды для компенсации РЖД

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