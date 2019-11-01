Транспорт
Газета.RuМинтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минтранс разработал правила движения для электросамокатов, гироскутеров и скейтбордов
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