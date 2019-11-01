Транспорт
REGNUMМинтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Правила для электросамокатов, Aston Martin с отделкой золотом и другие новости за ночь
Журнал Авто.ру24 октября в 20:02
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Политика
В Сети появилось фото Зеленского, стоящего перед сидящим генсеком НАТО
В Сети появилось фото стоящего Владимира Зеленского перед занимающим пост генсека НАТО Йенсом Столтенбергом, который в это время сидел.
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Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 12:57
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Загитова превзошла соперниц на тренировке этапа Гран-при во Франции
РИА Новости 13:10
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SpaceX уверен, что в 2022 году они смогут посадить корабль на Луну
AstroNews.ru 29 октября в 07:11
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Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
ToDay News Ufa 06:55
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Общество
Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре
Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец 05:29
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Политика
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском 12:57
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Xiaomi Mi TV
Газета DAILY 29 октября в 13:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.
Известия 09:35
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Киберспорт
Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года
Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Игромания.ру 29 октября в 17:41
Политика
Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.
REGNUM 08:37
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания 12:49
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике
На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru 05:28
Фигурное катание
Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши
Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.
Sport24.ru 07:06
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 13:42
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Транспорт
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
РБК 17:39
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Наука
Цвет птичьих яиц в холодном климате зависит от терморегуляции
МедиаПоток 29 октября в 04:36
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Политика
Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК 19:14