Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров

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