Транспорт

REGNUMREGNUMМинтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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СИМ добавляют в ПДД. Минтранс описал нового участника движения

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Правила Минтранса урегулируют ситуацию с гироскутерами, заявил эксперт

РИА Новости01:30

Минтранс разработал правила движения для электросамокатов, гироскутеров и скейтбордов

Афиша Dailyвчера в 15:42

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ТАССвчера в 16:03

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Газета.Ruвчера в 18:58
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