Транспорт
REGNUMМинтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтранс разработал правила движения для электросамокатов, гироскутеров и скейтбордов
Афиша Dailyвчера в 15:42
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