Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД
Смотрите также
Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
В Сочи открылся 31-й кинофестиваль «Кинотавр»
Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов
Пашаев сообщил об окончательном отказе Ефремова от его услуг
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Кристина Асмус показала тройное сальто
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Цепкало рассказал о способе лишить белорусскую милицию зарплаты
Тимати вернулся к Решетовой после ее заявления о расставании
Лукашенко на переговорах с Путиным напомнил об известной поговорке
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей
Макрон рассказал Путину о результатах проб Навального
Бывший муж Анастасии Волочковой женится на телеведущей
Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни
Торги бумагами Oracle на бирже Нью-Йорка возобновились
Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД
Kia представила в России обновленную модель Rio
Зенит — Арсенал (Тула) 2:0 (2-й тайм)
Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.В источнике
С чего всё началось
Самокаты и автобусы попросят не разгоняться
Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
Тротуар или проезжая часть: где ездить велосипедистам, если нет специальных дорожек?
Чемпионатвчера в 09:00