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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект изменений в ПДД

Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант". В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Самокаты и автобусы попросят не разгоняться

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Коммерсантъ01:46
Российская газета

Автоэксперт оценил возможные изменения ПДД

Российская газета04:00
Газета.Ru

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Газета.Ru02:19
РБК

Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах

РБК00:57
РИА Новости

Автоэксперт прокомментировал возможные поправки в ПДД

РИА Новости04:42
ТАСС

«Ъ»: Минтранс подготовил новый проект поправок к ПДД

ТАСС20:18
Чемпионат

Тротуар или проезжая часть: где ездить велосипедистам, если нет специальных дорожек?

Чемпионатвчера в 09:00

В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»
Российская газета02:13
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В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
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Более 82% голосов набрал Владимир Уйба на выборах главы Коми

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы Коми претендуют четыре кандидата: Сергей Пономарёв (КПСС), врио главы республики Владимир Уйба (самовыдвиженец), Андрей Никитин (ЛДПР) и Виктор Бетехтин («Зеленая Альтернатива»).
REGNUMвчера в 15:48
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Помацанник: Тесть Гелы Кардавы лишился титула

В споре за наследие Гули сошлись его ближайший титулованный сотоварищ, 36-летний Махаре Гварамия, более известный в криминальных кругах как Маци, и старейшина и основоположник «мингрельского» ответвления воровской семьи Деда Хасана, в основном составлявшего окружение Гули, включая Маци, 63-летний вор «в законе» Мераб Мзарелуа, он же Дуяке, тесть небезызвестного Гелы Кардавы.
Прайм Краймвчера в 03:50

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru12 сентября в 06:26
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Эксперт предсказал рост заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале

Многим кажется, что заболеваемость пошла на спад, но эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев замечает: в июне фиксировались такие же цифры, но тогда ситуация точно не была благополучной.
Екатеринбург Онлайн03:46