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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Министерство транспорта России разработало проект, согласно которому запланирован ряд изменений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, в частности, планируется внесение поправок, касающихся правилам тонировки автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Самокаты и автобусы попросят не разгоняться

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
Газета.Ru

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Газета.Ru22:23
Lenta.ru

Пьяным россиянам запретят ездить на самокатах

Lenta.ru21:53
URA.Ru

Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД. В списке — тонировка, правила парковки, ограничения скорости

URA.Ru21:18
Телеканал 360°

В ПДД хотят вписать электросамокаты и новые правила тонировки

Телеканал 360°21:41
Российская газета

В Турции ограничили использование самокатов

Российская газета17:51
Коммерсантъ

Что изменится в ПДД

Коммерсантъ18:42
Чемпионат

Тротуар или проезжая часть: где ездить велосипедистам, если нет специальных дорожек?

Чемпионатвчера в 09:00

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия11 сентября в 22:14
1,4K

Финляндия ослабит ограничения на въезд в страну для жителей Швеции

Хельсинки, 11 сентября 2020, 15:34 — REGNUM С 19 сентября жители Швеции снова смогут беспрепятственно поехать в Финляндию после того, как финское правительство решило ослабить ограничения, регулирующие международное сообщение с внешним миром.
REGNUM11 сентября в 08:34
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Меч воинской славы вручили 90-й танковой дивизии ЦВО

90-й танковой дивизии, расположенной в Челябинской области, которая является правопреемницей Уральского добровольческого танкового корпуса, в честь 75-летия Великой Победы вручили народную награду работы мастеров Златоуста - Меч воинской славы.
Российская газетавчера в 09:05

Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах и предназначена для обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле, на воде) на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.
РИА Новости20:04

«Химки» примут решение об увольнении Гунько во вторник

Главный тренер футбольного клуба "Химки" Дмитрий Гунько может уйти в отставку Данную информацию прокомментировал Роман Терюшков, занимающий должность министра спорта московской области.
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:58

Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов

После обработки 10,23% протоколов избирательных комиссий в Пермском крае с 76,48% голосов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин, сообщается 13 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
ИА Красная Веснавчера в 14:17
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Эксперт: РФ есть чем ответить на украинские «Нептуны» на Черном море

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, командующий ВМС ВС Украины Неижпапа заявил, что в южных регионах Украины будут размещены три дивизиона береговых ракетных комплексов "Нептун" для контроля над акваторией Черного и Азовского морей.
РИА Новости Крымвчера в 07:18

Замгубернатора Ванчикова пригрозила режимом изоляции при росте случаев COVID-19

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова 13 сентября в своём instagram предупредила жителей региона о том, что режим самоизоляции могут вернуть из-за прироста заболевших коронавирусом.
Чита.Ру19:45
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