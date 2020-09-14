«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД
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Министерство транспорта России разработало проект, согласно которому запланирован ряд изменений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, в частности, планируется внесение поправок, касающихся правилам тонировки автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Самокаты и автобусы попросят не разгоняться
Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
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