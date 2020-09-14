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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Министерство транспорта России разработало проект, согласно которому запланирован ряд изменений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Так, в частности, планируется внесение поправок, касающихся правилам тонировки автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Самокаты и автобусы попросят не разгоняться

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
URA.Ru

Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД. В списке — тонировка, правила парковки, ограничения скорости

URA.Ru21:18
РИА Новости

СМИ: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

РИА Новости23:13
Lenta.ru

Пьяным россиянам запретят ездить на самокатах

Lenta.ru21:53
РБК

Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах

РБК00:01
Российская газета

В Турции ограничили использование самокатов

Российская газета17:51
Коммерсантъ

Что изменится в ПДД

Коммерсантъ18:42
Чемпионат

Тротуар или проезжая часть: где ездить велосипедистам, если нет специальных дорожек?

Чемпионатвчера в 09:00

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.
RT на русском23:02
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В Коми на трех избирательных участках все бюллетени за один день голосования признали недействительными

Лопнувший пакет, разница в количестве листов и желание поскорее закончить работу привели к тому, что большое число избирательных бюллетеней одномоментно были признаны недействительными.
ИА БНК00:08

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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Чулпан Хаматова поставила диагноз обществу после приговора Ефремову

Артистка знаменитого столичного театра «Современник» Чулпан Хаматова была сильно удивлена тем, что люди с таким рвением готовы «добить» Михаила Ефремова после вынесения приговора судом.
Kadara.ruвчера в 10:55
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Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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В Израиле ввели трехнедельный карантин из-за коронавируса

В Израиле на фоне возрастающего уровня заболеваемости коронавирусом ввели строгий карантин на три недели, жесткие ограничения начинают действовать с 18 сентября, но если неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в стране сохранится до 9 октября, карантин продлят.
Комсомольская правдавчера в 16:18
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