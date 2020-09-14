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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, об этом сообщает "Коммерсант". В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Самокаты и автобусы попросят не разгоняться

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
РБК

Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах

РБК00:57
RT на русском

СМИ: Минтранс и ГИБДД подготовили поправки в ПДД

RT на русском00:07
Коммерсантъ

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Коммерсантъ01:46
Российская газета

СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД

Российская газета01:00
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

РИА Новости23:13
ТАСС

«Ъ»: Минтранс подготовил новый проект поправок к ПДД

ТАСС20:18
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