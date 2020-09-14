Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, об этом сообщает "Коммерсант". В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей.

С чего всё началось Самокаты и автобусы попросят не разгоняться Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ". Коммерсантъ 18:37