«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
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Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант". В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Самокаты и автобусы попросят не разгоняться
Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
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