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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант". В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Самокаты и автобусы попросят не разгоняться

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
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Газета.Ru

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Газета.Ru02:19
РБК

Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах

РБК00:57
ТАСС

«Ъ»: Минтранс подготовил новый проект поправок к ПДД

ТАСС20:18
Коммерсантъ

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Коммерсантъ01:46
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

РИА Новости23:13
URA.Ru

Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД. В списке — тонировка, правила парковки, ограничения скорости

URA.Ru21:18
RT на русском

СМИ: Минтранс и ГИБДД подготовили поправки в ПДД

RT на русском00:07

Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).
Ведомости07:01
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