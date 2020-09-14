Польша призвала Германию и ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз (ЕС) и Германию «отложить в архив» проект газопровода «Северный поток — 2». Поводом для этого он назвал ситуацию в Белоруссии после президентских выборов и инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.