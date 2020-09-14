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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант". В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Самокаты и автобусы попросят не разгоняться

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Изменения в правилах дорожного движения: как будем парковаться, тонировать стекла и кататься на самокате

Комсомольская правда08:40
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

РИА Новости23:13
РБК

Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах

РБК00:57
Коммерсантъ

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Коммерсантъ01:46
Газета.Ru

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Газета.Ru02:19
URA.Ru

Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД. В списке — тонировка, правила парковки, ограничения скорости

URA.Ru21:18
ТАСС

«Ъ»: Минтранс подготовил новый проект поправок к ПДД

ТАСС20:18

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России
РИА Новости09:22
10

Выяснилось, когда в России начнется вторая волна коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что нужно быть готовым к разным вариантам, но в случае соблюдения обществом правил безопасности изменений в эпидемиологической обстановке второй волны коронавируса в РФ не будет, пишет «Национальная служба новостей».
Выяснилось, когда в России начнется вторая волна коронавируса
URA.Ru10:01
3

Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ru10:50
4

Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко одобрил идею внесения изменений в конституции республики, сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости.
Общественная служба новостей09:40
193

Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
49

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
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В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новостивчера в 09:48
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00
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Польша призвала Германию и ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз (ЕС) и Германию «отложить в архив» проект газопровода «Северный поток — 2». Поводом для этого он назвал ситуацию в Белоруссии после президентских выборов и инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Общественная служба новостей09:37
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