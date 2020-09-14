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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант". В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Самокаты и автобусы попросят не разгоняться

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт назвал ключевые поправки в проекте изменений в ПДД

РИА Новости06:04
Российская газета

Автоэксперт оценил возможные изменения ПДД

Российская газета04:00
ТАСС

«Ъ»: Минтранс подготовил новый проект поправок к ПДД

ТАСС20:18
РБК

Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах

РБК00:57
Коммерсантъ

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Коммерсантъ01:46
Газета.Ru

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Газета.Ru02:19
Чемпионат

Тротуар или проезжая часть: где ездить велосипедистам, если нет специальных дорожек?

Чемпионатвчера в 09:00

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей
РБК06:22
10

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко
Газета.Ru05:29
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Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 г. остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, говорится на сайте правительства Швейцарии.
Ведомости03:33
4

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года.
РБК03:44
39

Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
49

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
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