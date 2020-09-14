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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант". В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Самокаты и автобусы попросят не разгоняться

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
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Комсомольская правда

Изменения в правилах дорожного движения: как будем парковаться, тонировать стекла и кататься на самокате

Комсомольская правда08:40
ТАСС

«Ъ»: Минтранс подготовил новый проект поправок к ПДД

ТАСС20:18
РБК

Минтранс подготовил новые правила тонировки машин и езды на самокатах

РБК00:57
Коммерсантъ

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Коммерсантъ01:46
РИА Новости

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

РИА Новости23:13
URA.Ru

Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД. В списке — тонировка, правила парковки, ограничения скорости

URA.Ru21:18
Газета.Ru

«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Газета.Ru02:19

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Аргументы недели09:16
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