Экономист Юрий Пронько: пенсионная реформа в России провалилась

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Пронько отметил, что в ходе реформы не была претворена в жизнь ни одна из ее заявленных целей, за исключением повышения возраста выхода россиян на пенсию.