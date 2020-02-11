Общество
РИА НовостиМинтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота»
Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
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Политика
Россиянам дадут один выходной для голосования по Конституции
В Кремле решили провести голосование по принятию поправок в Конституцию в будний день. Причем, его по всей стране сделают выходным.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Энергетика
В Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть
Белоруссия в 2020 году рассчитывает покупать нефть в России по цене 83–85 процентов от мировой без учета экспортной пошлины.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Здоровье
Заразившуюся коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайская студентка, у которой обнаружили коронавирус, выписана из больницы в Тюмени.
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II объявил о разводе
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об использовании материнского капитала, говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Космос
Обсерватория CHEOPS прислала первую фотографию
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Наука
В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Авто
«Заряженный» Cupra Leon представлен на первом изображении
Что касается Cupra Leon, то модель получит гибридную установку, в основе которой будет 1,4-литровый двигатель.
Здоровье
Омские наркоманы предпочитают героин
Зависимостей больше вызывает героин, но изъяли больше всего марихуаны.
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.