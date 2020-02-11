Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота»

Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
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«Плоские» тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 20:06, Ашберн
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Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
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