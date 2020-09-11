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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТК Звезда

Минтранс подтвердил планы перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году

ТК Звезда11:59
RT на русском

Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году

RT на русском09:18
РБК

Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту к 2035 году

РБК08:35
РИА Новости

Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным

РИА Новости09:50
Известия

В Минтрансе подтвердили намерение перейти к бесплатному общественному транспорту

Известия09:09
Российская газета

Минтранс назвал условие бесплатного проезда на общественном транспорте

Российская газета09:16
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАСС20:53

Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
ТАСС07:58
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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России.
РБК06:07
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Изола: Разница между Medium и Soft больше ожидаемой

Руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран При Тосканы и отметил, что разница в скорости между составами Medium и Soft оказалась выше ожидаемой.
F1news.ru12:36

«Спартак» обыграет ЦСКА в седьмом туре РПЛ 13 сентября

До перерыва на матчи сборных красно-синие в рамках шестого тура РПЛ на выезде уверенно обыграли грозненский «Ахмат» (3:0). Затем «армейцы» провели товарищеский матч с тульским «Арсеналом», в котором выиграли с минимальным счетом благодаря курьезному голу Гайча.
ODDS.ru03:56

РПЛ выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска, из-за который футбольный клуб "Уфа" не смог вовремя заселиться в гостиницу и начать подготовку к матчу седьмого тура против "Тамбова".
Газета.Ru12:21

Счета Panda Doc в Белоруссии заблокированы

Официально нескольким сотрудникам компании вменяются хищения, однако Panda Doc связывает блокировку счетов с тем, что ее глава Микита Микадо поддержал протесты в стране, говорится в заявлении руководства стартапа.
Известия12:01
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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