РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
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Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам
Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
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