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Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году

Минтранс привержен идее перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году при условии расширения платности дорог для автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
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RT на русском

Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году

RT на русском09:18
РБК

Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту к 2035 году

РБК08:35
РИА Новости

Минтранс подтвердил намерение сделать общественный транспорт бесплатным

РИА Новости09:50
Известия

В Минтрансе подтвердили намерение перейти к бесплатному общественному транспорту

Известия09:09
РЕН ТВ

В РФ обсуждают вопрос о введении бесплатного проезда в транспорте

РЕН ТВ07:47
Российская газета

Минтранс назвал условие бесплатного проезда на общественном транспорте

Российская газета09:16
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАСС20:53

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