Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году
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Минтранс привержен идее перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году при условии расширения платности дорог для автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам
Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
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