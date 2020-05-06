В первом пакете речь об автотранспорте не шла, теперь же Минтранс предлагает освободить перевозчиков, работающих в международном сообщении, от утильсбора за новые автобусы и грузовики экологического класса «Евро-6» (в РФ не выпускаются), субсидировать проценты по лизингу и кредитам владельцам автобусов.

с чего всё началось

В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет. Сейчас это правило действует только для перелетов в обход Москвы, сообщает "Коммерсантъ".

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

Политика Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. 182

Авто Базовая комплектация Geely Coolray появилась в России Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort. 63

Общество В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 948

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 478

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 3

Общество Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений. 18

Авто «Заряженная» Lada Vesta замечена в Швейцарии Европейская версия Vesta Sport внешне ничем не отличается от своего российского брата, однако остается загадкой, каким образом седан с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 145 л.с. соответствует местным нормам по выбросам, из-за которых, собственно год назад АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Европу. 1

Общество Владимир Путин провёл совещание с главами субъектов России 6 мая Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам реализации ранее принятых мер относительно поддержки экономики и социальной сферы.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 62

Политика МИД осудил попытку высадки наемников в Венесуэле «С тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства», – говорится в заявлении на сайте МИД России. 2

Политика Михаил Саакашвили может возглавить Национальный совет реформ Украины Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили займет должность председателя исполкома украинского Национального совета реформ. 1

Общество В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. 33

Происшествия Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период. 9

Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 786

Происшествия Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован. 8

Экономика В России уровень экономической активности снизился на 33% Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. 13