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Газета.Ru
Газета.Ru

Минтранс предложил открыть три порта для транзита санкционных товаров

Минтранс России предложил использовать три порта для транзита санкционных товаров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства. Речь идет о морских портах Восточный и Владивосток, а также Большом порте в Санкт-Петербурге.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Минтранс предложил включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пунктов пропуска через границу товаров, находящихся под продовольственным эмбарго. Пропуск санкционной еды будет разрешен только для ее дальнейшего транзита по территории России.
Ведомости17:09
Подробнее о событии
РИА Новости

Минтранс предложил открыть три порта для пропуска санкционных товаров

РИА Новости02:33
Газета.Ru

Минтранс предложил открыть три порта для транзита санкционных товаров

Газета.Ru04:38
Петербургский дневник

Большой порт Петербурга предложили открыть для пропуска санкционных товаров

Петербургский дневник02:53
Интерфакс

Минтранс предложил разрешить транзит «санкционки» через три порта РФ

Интерфакс02:36
REGNUM

Минтранс РФ предложил включить три порта для транзита санкционных товаров

REGNUM04:41
Российская газета

Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров

Российская газета02:25
Ведомости

Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Ведомости17:09

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Nissan улучшил качество ЛКП на заводе в Петербурге

Представители российской компании добавили, что Nissan постоянно стремится улучшить качество и долговечность собственных транспортных средств, а новая технология должна положительно сказаться на желании россиян эксплуатировать авто именно этого бренда.
Car.ruвчера в 11:30
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Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории России

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки на сумму три миллиарда рублей.
Lenta.ru04:51
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Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live24вчера в 05:50
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Шушкевич предложил сменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

В Сирии маршрут движения и состав российского патруля были согласованы с США, пишет Вести.ru Уточняется, что об этом мировую общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР полковник Алексей Посунько.
Моя Москва.онлайнвчера в 14:47