Минтранс предложил открыть три порта для транзита санкционных товаров

Минтранс России предложил использовать три порта для транзита санкционных товаров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства. Речь идет о морских портах Восточный и Владивосток, а также Большом порте в Санкт-Петербурге.