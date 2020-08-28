Минтранс предложил открыть три порта для транзита санкционных товаров
Смотрите также
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Подростки сбросили на девушку коктейль Молотова в Краснодаре
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии
Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
Остатки взрыва сверхновой найдены на дне Индийского океана
Обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США признавался в «связях с ГРУ»
Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире
Шушкевич предложил сменить статус русского языка в Белоруссии
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Ольга Спиркина подала на развод с племянником Никиты Михалкова
Всех задержанных в Минске российских журналистов отпустили
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии
Шушкевич предложил сменить статус русского языка в Белоруссии
Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
В сейме Латвии назвали необходимым «ненавистный русский язык»
Обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США признавался в «связях с ГРУ»
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Минтранс России предложил использовать три порта для транзита санкционных товаров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства. Речь идет о морских портах Восточный и Владивосток, а также Большом порте в Санкт-Петербурге.В источнике
С чего всё началось
Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки
Минтранс предложил включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пунктов пропуска через границу товаров, находящихся под продовольственным эмбарго. Пропуск санкционной еды будет разрешен только для ее дальнейшего транзита по территории России.
Ведомости17:09
Подробнее о событии
Большой порт Петербурга предложили открыть для пропуска санкционных товаров
Петербургский дневник02:53
Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров
Российская газета02:25