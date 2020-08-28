Минтранс предложил открыть три порта для транзита санкционных товаров
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Минтранс России предложил использовать три порта для транзита санкционных товаров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства. Речь идет о морских портах Восточный и Владивосток, а также Большом порте в Санкт-Петербурге.В источнике
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Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров
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