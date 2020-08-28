Сергей Соседов подтвердил потерю слуха Бориса Корчевникова

Сам Борис пока отказывается давать какие-либо комментарии на эту тему, однако критик Сергей Соседов, в беседе с журналистами о проблемах со здоровьем Корчевникова, официально подтвердил, что у того действительно имеют место быть проблемы со слухом.