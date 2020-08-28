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Газета.Ru
Газета.Ru

Минтранс предложил открыть три порта для транзита санкционных товаров

Минтранс России предложил использовать три порта для транзита санкционных товаров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства. Речь идет о морских портах Восточный и Владивосток, а также Большом порте в Санкт-Петербурге.В источнике
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Фонтанка.Ру

Еде запрет, деньгам — привет! Минтранс хочет разрешить перевоз «санкционки» через морские порты

Фонтанка.Ру05:26
Газета.Ru

Минтранс предложил открыть три порта для транзита санкционных товаров

Газета.Ru04:38
Ведомости

Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Ведомости17:09
Интерфакс

Минтранс предложил разрешить транзит «санкционки» через три порта РФ

Интерфакс02:36
РИА Новости

Минтранс предложил открыть три порта для пропуска санкционных товаров

РИА Новости02:33
Российская газета

Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров

Российская газета02:25
Петербургский дневник

Большой порт Петербурга предложили открыть для пропуска санкционных товаров

Петербургский дневник02:53

Сериал «Содержанки» официально продлен на третий сезон

Режиссером новых эпизодов выступил Юрий Мороз Над продолжением хита видеосервиса START "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз, главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз.
Комсомольская правда04:03

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Сергей Соседов подтвердил потерю слуха Бориса Корчевникова

Сам Борис пока отказывается давать какие-либо комментарии на эту тему, однако критик Сергей Соседов, в беседе с журналистами о проблемах со здоровьем Корчевникова, официально подтвердил, что у того действительно имеют место быть проблемы со слухом.
Bimru.ru06:58
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Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39

В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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