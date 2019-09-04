Транспорт
РБКМинтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
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Политика
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском 13:57
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Технологии
Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам
Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:36
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv 10:56
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Хоккей
«Трактор» проиграл СКА в овертайме
Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).
Челябинский обзор 12:29
Происшествия
Адвокат сообщил об окончании расследования дела в отношении Уилана
Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено.
RT на русском 11:37
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru 14:40
Политика
США расширили санкции против Ирана
Минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении Ирана. В него попали еще 16 компаний, 9 физлиц и 6 танкеров.
РЕН ТВ 11:15
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы
В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".
Российская газета 14:38
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Гаджеты
Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com 10:53
Экономика
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Политика
Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
Взгляд.ру 11:30
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Армия и оружие
Афганским военным сдались 40 боевиков ИГ* и 110 талибов
По меньшей мере 150 боевиков радикальных движений сдались афганским военным в восточной провинции Кунар, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора провинции.
РИА Новости 13:55
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Общество
Тысячи жителей Великобритании появились на свет в результате инцеста
Австралийские ученые подсчитали процент инцестов в Великобритании и были удивлены полученным результатам исследования.
Ugpressa.ru 12:58
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия
Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова
Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, их действия, вероятно, связаны с авторской программой режиссера "БесогонТВ", заявили РИА Новости в пресс-службе Михалкова.
РИА Новости 12:47