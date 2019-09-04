Транспорт

ИзвестияИзвестияМинтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров

Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов. Об этом рассказала начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Минтранс РФ планирует отменить предполетный досмотр пассажиров

URA.Ru07:34

Минтранс хочет отменить предполетный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах

ТАСС07:14

В России могут отменить предполётный досмотр на внутренних транзитных рейсах

RT на русском07:35

Минтранс планирует отменить предполетный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах

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Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

Интерфакс07:23

Досмотр транзитных пассажиров внутренних авиалиний могут отменить

Российская газета08:02

Минтранс хочет отменить досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах

РИА Новости07:12
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