Транспорт
ИзвестияМинтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров
Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов. Об этом рассказала начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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