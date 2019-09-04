Транспорт

РБКРБКМинтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах

Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
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Министерство транспорта предлагает отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров

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Минтранс РФ планирует отменить предполетный досмотр пассажиров

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Досмотр транзитных пассажиров внутренних авиалиний могут отменить

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Интерфакс07:23

Минтранс хочет отменить предполетный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах

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Минтранс хочет отменить досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах

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