Транспорт
РБКМинтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
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