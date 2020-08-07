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РИА Новости
РИА Новости

Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

Министерство транспорта изучает возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. Он пояснил, что в регионах есть "прекрасные дороги", речь идет о трассах первой — 1А, 1Б — и второй технической категории.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

Скоростной лимит могут увеличить не только на платных трассах "Автодора", но и на бесплатных автомобильных дорогах высокой технической категории. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
ТАССвчера в 08:11
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Газета.Ru

Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

Газета.Ruвчера в 11:32
РИА Новости

Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

РИА Новостивчера в 08:20
Коммерсантъ

Глава Минтранса не исключил повышения скорости на бесплатных дорогах

Коммерсантъвчера в 08:51
Известия

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Известиявчера в 08:33
РБК

Минтранс не исключил увеличения лимита скорости на бесплатных автодорогах

РБКвчера в 10:02
RT на русском

В России могут повысить скоростной лимит на бесплатных трассах

RT на русскомвчера в 08:12
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

ТАССвчера в 08:11

Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержан сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ru18:30
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой "Матрицу", подтвердила теорию фанатов о том, что их трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.
Piter.tvвчера в 02:20
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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Румыния решила направить помощь в Ливан в виде лекарств и медсредств

Бухарест, 8 августа 2020, 02:28 — REGNUM Гуманитарный груз весом около восьми тонн, в составе которого будут медицинские материалы и лекарства, направит Румыния в Ливан в связи со взрывом в Бейруте, 7 августа сообщается на сайте румынского министерства обороны.
REGNUM19:28