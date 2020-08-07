Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России
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Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.В источнике
С чего всё началось
Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить
БОЛЬШИЕ КОЛПАНЫ /Ленинградская область/, 7 августа. / ТАСС/. Скоростной лимит может быть увеличен не только на платных трассах "Автодора", но и на бесплатных автодорогах высокой технической категории, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
ТАСС08:11
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