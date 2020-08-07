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Известия

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

БОЛЬШИЕ КОЛПАНЫ /Ленинградская область/, 7 августа. / ТАСС/. Скоростной лимит может быть увеличен не только на платных трассах "Автодора", но и на бесплатных автодорогах высокой технической категории, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
ТАСС08:11
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Коммерсантъ

Глава Минтранса не исключил повышения скорости на бесплатных дорогах

Коммерсантъ08:51
RT на русском

В России могут повысить скоростной лимит на бесплатных трассах

RT на русском08:12
Российская газета

Скоростной лимит может быть увеличен не только на платных трассах

Российская газета08:39
Известия

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Известия08:33
РИА Новости

Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

РИА Новости08:20
Газета.Ru

В России могут повысить разрешенную скорость на дорогах

Газета.Ru08:16
Lenta.ru

В России захотели повысить допустимую скорость на бесплатных трассах

Lenta.ru08:43

В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4
Российская газета08:32
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Премьер Венгрии назвал иммигрантов биологической угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибытие иммигрантов в страну необходимо приостановить на время пандемии коронавируса, поскольку, по его мнению, они представляют собой биологическую угрозу, пишет «Интерфакс».
BFM.ru08:23

Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске

Звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших песню "Перемен" Виктора Цоя на концерте в поддержку властей в Минске, арестовали на 10 суток, сообщает белорусское издание "Наша Нiва".
Газета.Ru08:27
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Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51
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На дне одного из самых больших болот в мире скопились редкие металлы

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Индикатор07:49

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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