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РИА Новости
РИА Новости

Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

Министерство транспорта изучает возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. Он пояснил, что в регионах есть "прекрасные дороги", речь идет о трассах первой — 1А, 1Б — и второй технической категории.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

Скоростной лимит могут увеличить не только на платных трассах "Автодора", но и на бесплатных автомобильных дорогах высокой технической категории. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
ТАСС08:11
Подробнее о событии
РБК

Минтранс не исключил увеличения лимита скорости на бесплатных автодорогах

РБК10:02
Коммерсантъ

Глава Минтранса не исключил повышения скорости на бесплатных дорогах

Коммерсантъ08:51
RT на русском

В России могут повысить скоростной лимит на бесплатных трассах

RT на русском08:12
Известия

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Известия08:33
РИА Новости

Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

РИА Новости08:20
Lenta.ru

В России захотели повысить допустимую скорость на бесплатных трассах

Lenta.ru08:43
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

ТАСС08:11

Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru05:46
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Раскрыт принцип действия российской вакцины от коронавируса

Частицы коронавируса, которые присутствуют в составе вакцины, никак не навредят человеку, так как они «мертвые», заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.
Live2408:14
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Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2025 году

Совместный Российско-белорусский спутник планируется запустить через 5 лет, сообщил директор НИРУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии и главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой 7 августа на выставке «Беларусь интеллектуальная», передает БелТА.
ИА Красная Весна07:58

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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