Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах
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Министерство транспорта изучает возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. Он пояснил, что в регионах есть "прекрасные дороги", речь идет о трассах первой — 1А, 1Б — и второй технической категории.В источнике
С чего всё началось
Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить
Скоростной лимит могут увеличить не только на платных трассах "Автодора", но и на бесплатных автомобильных дорогах высокой технической категории. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
ТАСС08:11
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