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РИА Новости
РИА Новости

Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

Министерство транспорта изучает возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. Он пояснил, что в регионах есть "прекрасные дороги", речь идет о трассах первой — 1А, 1Б — и второй технической категории.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

Скоростной лимит могут увеличить не только на платных трассах "Автодора", но и на бесплатных автомобильных дорогах высокой технической категории. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
ТАСС08:11
Подробнее о событии
РБК

Минтранс не исключил увеличения лимита скорости на бесплатных автодорогах

РБК10:02
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

ТАСС08:11
Lenta.ru

В России захотели повысить допустимую скорость на бесплатных трассах

Lenta.ru08:43
Известия

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Известия08:33
РИА Новости

Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

РИА Новости08:20
RT на русском

В России могут повысить скоростной лимит на бесплатных трассах

RT на русском08:12
Коммерсантъ

Глава Минтранса не исключил повышения скорости на бесплатных дорогах

Коммерсантъ08:51

Онкологи одобрили снятие ограничений на закупку иностранных лекарств

Положительный отклик получило решение правительства о снятии ограничений при закупках иностранных лекарств для лечения онкогематологических заболеваний у детей в НМИЦ им. Дмитрия Рогачева и пациентских организациях, 7 августа сообщает РБК.
ИА Красная Весна11:39

Учебные заведения Дона 1 сентября начнут работу по новым правилам

В случае если в недели, оставшиеся до Дня знаний, в регионе не произойдет существенного ухудшения эпидемической ситуации, школы, учреждения высшего и среднего профессионального образования начнут обучение в очном режиме, однако многое в их работе изменится.
Правительство Ростовской области09:30
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Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.
КП - Крымвчера в 11:26
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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