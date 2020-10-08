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Минтранс предложил продлить меры поддержки авиаотрасли России

Министерство транспорта России предложило продлить программу поддержки авиаотрасли в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
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RT на русском

Минтранс предложил продлить меры поддержки авиаотрасли России

RT на русском21:05
ТАСС

Минтранс планирует продлить программу поддержки авиакомпаний на фоне коронавируса

ТАСС20:02
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Нобелевскую премию по химии присудили за методы редактирования генома

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике получили британец Роджер Пенроуз, немец Ранхард Генцель и американец Андреа Гес за исследование Вселенной, а Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Харви Альтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за открытие гепатита C.
Нобелевскую премию по химии присудили за методы редактирования генома
ТВ Центрвчера в 06:06

В воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов

Токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки, где произошло загрязнение Авачинского залива и погибли морские животные, не выявлено, радиация в норме, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Солодов.
РИА Новости21:26

Московский ЦСКА определился с заявкой на групповой этап Лиги Европы

Москва, 7 октября 2020, 17:15 — REGNUM Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявку «красно-синих» на матчи группового этапа Лиги Европы 2020/21 с «Фейеноордом», загребским «Динамо» и «Вольфсбергом».
REGNUMвчера в 10:15

Биологи предупреждают о распространении нового штамма скарлатины

Ученые из Великобритании, Австралии, США и Китая выявили, что вспышки скарлатины в отдельных точках мира вызваны увеличением численности нового штамма стрептококка группы А. Публикация появилась на страницах издания Nature Communications.
Территория новостейвчера в 10:47

Пульмонолог Минздрава назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев отметил сложность ситуации с распространением коронавируса в России и, в частности, в Москве.
RT на русском19:47