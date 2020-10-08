Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике получили британец Роджер Пенроуз, немец Ранхард Генцель и американец Андреа Гес за исследование Вселенной, а Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Харви Альтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за открытие гепатита C.
Токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки, где произошло загрязнение Авачинского залива и погибли морские животные, не выявлено, радиация в норме, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Солодов.
Москва, 7 октября 2020, 17:15 — REGNUM Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявку «красно-синих» на матчи группового этапа Лиги Европы 2020/21 с «Фейеноордом», загребским «Динамо» и «Вольфсбергом».
Ученые из Великобритании, Австралии, США и Китая выявили, что вспышки скарлатины в отдельных точках мира вызваны увеличением численности нового штамма стрептококка группы А. Публикация появилась на страницах издания Nature Communications.
Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев отметил сложность ситуации с распространением коронавируса в России и, в частности, в Москве.