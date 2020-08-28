Минтранс предложил разрешить транзит «санкционки» через три порта РФ
Министерство транспорта РФ предложило включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пограничных пунктов пропуска для транзита продовольствия через РФ, сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.В источнике
С чего всё началось
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Минтранс предложил включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пунктов пропуска через границу товаров, находящихся под продовольственным эмбарго. Пропуск санкционной еды будет разрешен только для ее дальнейшего транзита по территории России.
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