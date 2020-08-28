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Интерфакс
Интерфакс

Минтранс предложил разрешить транзит «санкционки» через три порта РФ

Министерство транспорта РФ предложило включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пограничных пунктов пропуска для транзита продовольствия через РФ, сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Минтранс предложил включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пунктов пропуска через границу товаров, находящихся под продовольственным эмбарго. Пропуск санкционной еды будет разрешен только для ее дальнейшего транзита по территории России.
Ведомости17:09
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ИА Красная Весна

Минтранс предложил включить три порта для транзита санкционных товаров

ИА Красная Весна03:09
Петербургский дневник

Большой порт Петербурга предложили открыть для пропуска санкционных товаров

Петербургский дневник02:53
Ведомости

Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Ведомости17:09
Интерфакс

Минтранс предложил разрешить транзит «санкционки» через три порта РФ

Интерфакс02:36
РИА Новости

Минтранс предложил открыть три порта для пропуска санкционных товаров

РИА Новости02:33
Российская газета

Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров

Российская газета02:25
Lenta.ru

Власти России захотели зарабатывать на «санкционке»

Lenta.ru02:52

Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.
Интерфакс03:28

Мишустин утвердил субсидирование ввоза в Россию препарата «Онкаспар»

«Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата «Онкаспар» для лечения детей с тяжелой патологией», — говорится в сообщении.
ФАН03:20

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
ТАСС02:51
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