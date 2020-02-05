Транспорт
Тарантас НьюсМинтранс предложил увеличить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
Минтранс выдвинул предложение об ужесточении штрафов для таксистов. Новый проект минтранса должен увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».
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с чего всё началось
Минтранс разместил проект изменений в КоАП, ужесточающий штрафы за нарушения ПДД «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».Коммерсантъвчера в 16:57
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