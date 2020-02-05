с чего всё началось

Минтранс выдвинул предложение об ужесточении штрафов для таксистов. Новый проект минтранса должен увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».

Минтранс предложил увеличить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Технологии Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.

Происшествия Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.

Общество Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.

Политика Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин Президент США Дональд Трамп отменил введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.