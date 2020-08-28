Минтранс предложил включить три порта для транзита санкционных товаров

Предложение по открытию трех портов, через которые смогут проходить товары, попавшие в санкционный список в РФ, сделали в министерстве транспорта России 28 августа следует из опубликованного на портале нормативно-правовых актов проекта постановления правительства.