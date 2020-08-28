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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Минтранс предложил включить три порта для транзита санкционных товаров

Предложение по открытию трех портов, через которые смогут проходить товары, попавшие в санкционный список в РФ, сделали в министерстве транспорта России 28 августа следует из опубликованного на портале нормативно-правовых актов проекта постановления правительства.В источнике
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Интерфакс

Минтранс предложил разрешить транзит «санкционки» через три порта РФ

Интерфакс02:36
Телеканал Санкт-Петербург

Большой порт Петербурга может начать пропускать санкционные товары

Телеканал Санкт-Петербург04:38
78.ru

Минтранс предложил открыть Большой порт Петербурга для пропуска «санкционки»

78.ru04:07
Петербургский дневник

Большой порт Петербурга предложили открыть для пропуска санкционных товаров

Петербургский дневник02:53
Фонтанка.Ру

Еде запрет, деньгам — привет! Минтранс хочет разрешить перевоз «санкционки» через морские порты

Фонтанка.Ру05:26
РИА Новости

Минтранс предложил открыть три порта для пропуска санкционных товаров

РИА Новости02:33
Ведомости

Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Ведомости17:09

Заслуженные врачи России призвали политиков объективно оценивать ситуацию с Навальным

Национальная ассоциация заслуженных врачей России призывает общество и политиков к объективности в оценке ситуации вокруг блогера Алексея Навального, который был госпитализирован при до конца не выясненных обстоятельствах.
Взгляд.ру09:32