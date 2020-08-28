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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Минтранс предложил включить три порта для транзита санкционных товаров

Предложение по открытию трех портов, через которые смогут проходить товары, попавшие в санкционный список в РФ, сделали в министерстве транспорта России 28 августа следует из опубликованного на портале нормативно-правовых актов проекта постановления правительства.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Минтранс предложил включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пунктов пропуска через границу товаров, находящихся под продовольственным эмбарго. Пропуск санкционной еды будет разрешен только для ее дальнейшего транзита по территории России.
Ведомости17:09
Подробнее о событии
Право.ру

Минтранс намерен увеличить доходы бизнеса от санкционки

Право.ру03:19
РИА Новости

Минтранс предложил открыть три порта для пропуска санкционных товаров

РИА Новости02:33
Петербургский дневник

Большой порт Петербурга предложили открыть для пропуска санкционных товаров

Петербургский дневник02:53
Интерфакс

Минтранс предложил разрешить транзит «санкционки» через три порта РФ

Интерфакс02:36
ИА Красная Весна

Минтранс предложил включить три порта для транзита санкционных товаров

ИА Красная Весна03:09
Российская газета

Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров

Российская газета02:25
Ведомости

Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Ведомости17:09

Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками
Радио 1вчера в 12:11
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Минпросвещения: около 17 млн учеников пойдут в школу в этом году

Около 17 миллионов учеников пойдут в российские школы в этом году, из них около миллиона первоклассников, сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения РФ Тамара Романова.
РИА Новости03:32

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Ляйсан Утяшева впервые рассказала о насилии в семье

Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева призналась в интервью Светлане Бондарчук в рамках Youtube-шоу "Света вокруг света", что в детстве стала свидетельницей домашнего насилия.
РИА Новостивчера в 11:08
2

В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

Уточняется, что необходимость отправки космонавтов только из России связана с ожидаемым в апреле 2021 года прилётом на МКС нового российского модуля "Наука", что потребует выполнения большого количества работ, в том числе выходов в открытое космическое пространство для ввода его в эксплуатацию.
Life.ru23:13
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Израиль обстрелял объекты ХАМАС в Газе из-за шаров со взрывчаткой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу обстреляла объекты радикального движения ХАМАС в секторе Газа, отвечая на запуск с этой территории воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.
Московский Комсомолец22:30
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Более 800 миллионов рублей выделили на выплаты новосибирцам с детьми

Новосибирской области дополнительно выделили более 800 миллионов рублей на выплаты малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Вести Новосибирсквчера в 01:50