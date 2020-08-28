Минтранс предложил включить три порта для транзита санкционных товаров
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Предложение по открытию трех портов, через которые смогут проходить товары, попавшие в санкционный список в РФ, сделали в министерстве транспорта России 28 августа следует из опубликованного на портале нормативно-правовых актов проекта постановления правительства.В источнике
С чего всё началось
Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки
Минтранс предложил включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пунктов пропуска через границу товаров, находящихся под продовольственным эмбарго. Пропуск санкционной еды будет разрешен только для ее дальнейшего транзита по территории России.
Ведомости17:09
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Большой порт Петербурга предложили открыть для пропуска санкционных товаров
Петербургский дневник02:53
Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров
Российская газета02:25