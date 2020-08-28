В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

Уточняется, что необходимость отправки космонавтов только из России связана с ожидаемым в апреле 2021 года прилётом на МКС нового российского модуля "Наука", что потребует выполнения большого количества работ, в том числе выходов в открытое космическое пространство для ввода его в эксплуатацию.