Общество
ИзвестияМинтранс предложил запретить судимым работать таксистами
Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами. Об этом сообщила «Российская газета» в воскресенье, 12 января. Отмечается, что предложение Минтранса может быть предложено к рассмотрению правительству России в июле нынешнего года.
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с чего всё началось
Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси. Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.Российская газета08:36
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