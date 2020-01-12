Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси. Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.

с чего всё началось

Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами. Об этом сообщила «Российская газета» в воскресенье, 12 января. Отмечается, что предложение Минтранса может быть предложено к рассмотрению правительству России в июле нынешнего года.

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