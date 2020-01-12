Общество
РБКМинтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
Российский Минтранс готовит поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, которые ужесточат требования к таксистам. В частности, извозом могут запретить заниматься ранее судимым гражданам, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси. Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.Российская газета08:36
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Экономика
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Технологии
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Общество
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В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не так уж и плохо воспринял поражение в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги от "Манчестер Сити": Если вы играете против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, и он выставляет основной состав, то это кое-что значит.
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Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Общество
В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови
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Экономика
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