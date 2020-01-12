Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси. Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.

с чего всё началось

Российский Минтранс готовит поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, которые ужесточат требования к таксистам. В частности, извозом могут запретить заниматься ранее судимым гражданам, пишет «Российская газета».

Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

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