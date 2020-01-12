Общество

РБКРБКМинтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

Российский Минтранс готовит поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, которые ужесточат требования к таксистам. В частности, извозом могут запретить заниматься ранее судимым гражданам, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось

Судимый - за руль не садись

Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси. Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.
Российская газета08:36

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Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

РБК15:34

Россиянам с судимостью запретят работать в такси

URA.Ru11:34

Минтранс планирует запретить ранее судимым работать в такси

РЕН ТВ15:04

В России ужесточат правила приема на работу в такси

Lenta.ru12:54

Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

Известия12:46

СМИ: Минтранс планирует запретить ранее судимым работать в такси

ТАСС14:09

Судимый - за руль не садись

Российская газета08:36
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Сегодня ночью, 13 января, отец погибшей в смертельном ДТП девочки Максим Б. прокомментировал пост политика Баира Жамбалова, посвященный трагедии у села Батурино в Бурятии.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:08
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Вести.Ru 17:34
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В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

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Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
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Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

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Коммерсантъ 19:40
Политика

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
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Футбол

Сульшер: «„Ман Сити“ играл против нас основой, значит нас уважают»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не так уж и плохо воспринял поражение в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги от "Манчестер Сити": Если вы играете против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, и он выставляет основной состав, то это кое-что значит.
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