Общество

BFM.ruBFM.ruМинтранс предложил запретить судимым работать в такси

Минтранс РФ готовит поправки в Трудовой кодекс, ужесточающие требования к таксистам. В частности, извозом могут запретить заниматься гражданам с судимостью по тяжким статьям.
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с чего всё началось

Судимый - за руль не садись

Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси. Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.
Российская газетавчера в 08:36

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Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

РБКвчера в 15:34

СМИ: Минтранс планирует запретить ранее судимым работать в такси

ТАССвчера в 14:09

Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

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Lenta.ruвчера в 12:54

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РЕН ТВвчера в 15:04

Россиянам с судимостью запретят работать в такси

URA.Ruвчера в 11:34

Судимый - за руль не садись

Российская газетавчера в 08:36
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
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SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник, 13 января, утром в Москву из-за неисправности.
RT на русском вчера в 23:47
Политика

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Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
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Политика

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Парламент Абхазии намерен рассмотреть заявление об отставке президента республики Рауля Хаджимбы на заседании в понедельник,13 января.
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Общество

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В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
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Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
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Авто

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Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
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