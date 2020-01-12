Общество
BFM.ruМинтранс предложил запретить судимым работать в такси
Минтранс РФ готовит поправки в Трудовой кодекс, ужесточающие требования к таксистам. В частности, извозом могут запретить заниматься гражданам с судимостью по тяжким статьям.
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с чего всё началось
Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси. Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.Российская газетавчера в 08:36
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