Коронавирус
КоммерсантъМинтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, сейчас Минтранс разрабатывает варианты выпуска инфраструктурных облигаций и намерен их представить в июле.
Читать в источнике
Оценить55
Это привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов. Разные механизмы мы прорабатываем. В июле будем готовить предложения.
— Евгений Дитрих, российский политикИнтерфакс 07:22
с чего всё началось
Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.ТАСС07:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Происшествия
Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
RT на русском 07:11
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине
Россия не имеет права требовать что-либо от Украины, заявил 4 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника.
Известия 07:19
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян впервые стала мамой
Блогер и визажист Гоар Аветисян впервые стала мамой. Фото с новорожденным появилось в ее Instagram. Визажист родила сына весом 4 кг.
РЕН ТВ 05:51
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb вчера в 18:02
Здоровье
Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии
Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт.
Вести.Ru 07:46
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
CT news вчера в 14:25
Общество
Десятки американских дипломатов покинут Саудовскую Аравию
Как утверждает издание, некоторые американские дипломаты также обеспокоены тем, что власти королевства скрывают настоящие масштабы вспышки эпидемии.
Lenta.ru 08:09
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия
Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии
Уже находясь в автомобилей правоохранителей Ефремов узнал, что в результате ДТП сильно пострадал человек.
Известия 05:58
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Общество
Стюарды отклонили протест Red Bull
F1news.ru вчера в 20:58
Гаджеты
Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК
По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
Anonsens 04:36
Политика
Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Происшествия
Главред газеты «Псковская губерния» получил предостережение из-за пикетов в защиту Светланы Прокопьевой
Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании ФСБ в Архангельске.
Эхо Москвы 08:02
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Футбол
Сетьен: «Гризманн — отличный футболист и очень важен для „Барселоны“, но все не могут играть»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался относительно ситуации с нападающим Антуаном Гризманном, который в трех из четырех последних матчей каталонской команды выходил только на замену, а в игре с «Атлетико» (2:2) появился на поле за несколько минут до финального свистка.
Sport24.ru 08:01