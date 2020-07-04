Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, сейчас Минтранс разрабатывает варианты выпуска инфраструктурных облигаций и намерен их представить в июле.
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с чего всё началось

Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.
ТАСС07:13

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Минтранс задумался о привлечении средств «массового пользователя» в транспортные проекты

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Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Коммерсантъ07:54

Минтранс РФ: россиянам предложат вложиться в строительство инфраструктуры

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Минтранс РФ предлагает строить дороги на личные средства россиян

URA.Ru07:39

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Телеканал 360°08:21

Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

ТАСС07:13

Минтранс захотел привлечь россиян к строительству инфраструктуры

Взгляд.ру07:11
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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
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Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
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Политика

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Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
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Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

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СК обжаловал решение об отмене постановления о деле против следователя

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Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

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В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
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В SpaceX назначили дату задержанного запуска спутников Starlink

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Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

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Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

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Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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