Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, сейчас Минтранс разрабатывает варианты выпуска инфраструктурных облигаций и намерен их представить в июле.
Читать в источнике
Комментировать131
с чего всё началось

Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.
ТАСС07:13

Подробнее о событии

Минтранс задумался о привлечении денег россиян в строительство объектов

РБК09:35

Россиянам предложат вложиться в строительство инфраструктуры

Телеканал 360°08:21

Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

ТАСС07:13

Минтранс РФ предлагает строить дороги на личные средства россиян

URA.Ru07:39

Минтранс задумался о привлечении средств «массового пользователя» в транспортные проекты

Интерфакс07:22

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Коммерсантъ07:54

Минтранс захотел привлечь россиян к строительству инфраструктуры

Взгляд.ру07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Религия

Захваченный опальным священником монастырь освободили

Lenta.ru 09:45
248
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
1,2K
Общество

Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
ФАН вчера в 00:25
165
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Известия вчера в 20:58
109
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
92
Общество

ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле

Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor вчера в 13:30
7
Шоу-бизнес

Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы

3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28
4
Здоровье

В Пензе вручили ключи от квартир работающим в «красной зоне» медикам

Глава региона Иван Белозерцев вручил ключи от квартир врачам и медсестрам.
Российская газета 11:01
2
Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
48
Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
907
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
239
Армия и оружие

Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне

Утро.ru 02 июля в 09:01
142
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
4,1K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,6K
Авто

Chery выпустит в России кроссовер с новым силовым агрегатом

Car.ru вчера в 12:27
Единоборства

Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru вчера в 03:56
2
Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье

Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
6
Культура

«Медуза» рассказала о новой тактике преследования геев в Чечне

За три года в Чечне были убиты не менее десяти геев, а эвакуация представителей ЛГБТ-сообщества из республики затруднена фальсификацией уголовных дел против них, сообщила сотрудница Московского комьюнити-центра Ольга Баранова в интервью "Медузе".
Кавказский узел 02 июля в 15:22
10
Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

RT на русском вчера в 06:33
1K
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
1,5K
Футбол

Месси может уйти из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

Metaratings 05:05
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РИА Новости 10:45
96
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
113
Общество

Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК 10:31
42
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
23
Политика

Трамп призвал граждан США защитить историю страны от вандалов

Трамп обратился с призывом к гражданам страны защитить и сохранить историю Соединенных Штатов.
Политическая Экспертиза 02:32
1
Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
975
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
387
Происшествия

В армянском Гюмри произошла трагедия с российским военным

В настоящий момент решается, кто будет расследовать трагедию: следственное управление Ширакской области или представители российских военных.
ИА Красная Весна 12:18
Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное