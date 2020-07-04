Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, сейчас Минтранс разрабатывает варианты выпуска инфраструктурных облигаций и намерен их представить в июле.
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с чего всё началось

Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.
ТАСС04 июля в 07:13

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Минтранс задумался о привлечении средств «массового пользователя» в транспортные проекты

Интерфакс04 июля в 07:22

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Телеканал 360°04 июля в 08:21

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Коммерсантъ04 июля в 07:54

Минтранс РФ предлагает строить дороги на личные средства россиян

URA.Ru04 июля в 07:39

Минтранс задумался о привлечении денег россиян в строительство объектов

РБК04 июля в 09:35

Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

ТАСС04 июля в 07:13

Минтранс захотел привлечь россиян к строительству инфраструктуры

Взгляд.ру04 июля в 07:11
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