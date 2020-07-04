Экономика
КоммерсантъМинтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, сейчас Минтранс разрабатывает варианты выпуска инфраструктурных облигаций и намерен их представить в июле.
Читать в источнике
Оценить254
с чего всё началось
Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.ТАСС07:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля 2020 года для автолюбителей в силу вступают новые законы.
Live24 01 июля в 04:39
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».
АН Между строк 10:25
Происшествия
Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате
"По данным следствия, 3 июля 2020 года мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанёс множественные удары ходунками соседу по палате", - сказала Иванова.
РИА Новости 13:43
Спорт
WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов из-за допинга
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что WADA может не получить финансирование от США.
Общественная служба новостей 10:02
Происшествия
Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 13:09
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» и продлил серию без побед в РПЛ
"Спартак" (32) располагается на шестой строчке. Столичный клуб продлил серию без побед до трех встреч.
Газета.Ru 13:23
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Автоспорт
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский гонщик команды "Формулы-1" Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Австрии – первого этапа сезона.
Вести.Ru 10:29
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
Происшествия
Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК
Следователю Руслану Миниахметову, которого СК обвинил во взяточничестве, вернули удостоверение, личные вещи, и отпустили.
Газета.Ru 11:23
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Происшествия
Удаленной деревне в Красноярском крае угрожает природный пожар
Спасатели защищают деревню Айдара Енисейского района Красноярского края от природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости 13:05
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
Политика
Обновленный текст Конституции опубликован в России
Обновленный текст Конституции РФ, с уже внесенными поправками, опубликовали в России, 4 июля его разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
ZAB.RU 03:52
Политика
Эксперт прокомментировал слушания по делу MH17
Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов прокомментировал RT прошедшие 3 июля в Схипхоле слушания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 13:43
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РИА Новости 10:45
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Политика
В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым
В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
Игры
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль.
Ferra 08:59