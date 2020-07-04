Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, сейчас Минтранс разрабатывает варианты выпуска инфраструктурных облигаций и намерен их представить в июле.
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с чего всё началось

Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.
ТАСС07:13

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Минтранс задумался о привлечении денег россиян в строительство объектов

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Минтранс захотел привлечь россиян к строительству инфраструктуры

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Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

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ТАСС07:13

Россиянам предложат вложиться в строительство инфраструктуры

Телеканал 360°08:21
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RT на русском 12:40
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля 2020 года для автолюбителей в силу вступают новые законы.
Live24 01 июля в 04:39
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Здоровье

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Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

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Пациент московской больницы убил ходунками соседа по палате

"По данным следствия, 3 июля 2020 года мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанёс множественные удары ходунками соседу по палате", - сказала Иванова.
РИА Новости 13:43
Спорт

WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов из-за допинга

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что WADA может не получить финансирование от США.
Общественная служба новостей 10:02
Происшествия

Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 13:09
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Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» и продлил серию без побед в РПЛ

"Спартак" (32) располагается на шестой строчке. Столичный клуб продлил серию без побед до трех встреч.
Газета.Ru 13:23
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Глава Чечни приехал на похороны отца Хабиба Нурмагомедова

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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
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Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Финский гонщик команды "Формулы-1" Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Австрии – первого этапа сезона.
Вести.Ru 10:29
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Коммерсантъ вчера в 15:43
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Происшествия

Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК

Следователю Руслану Миниахметову, которого СК обвинил во взяточничестве, вернули удостоверение, личные вещи, и отпустили.
Газета.Ru 11:23
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Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
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Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Происшествия

Удаленной деревне в Красноярском крае угрожает природный пожар

Спасатели защищают деревню Айдара Енисейского района Красноярского края от природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости 13:05
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
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Политика

Обновленный текст Конституции опубликован в России

Обновленный текст Конституции РФ, с уже внесенными поправками, опубликовали в России, 4 июля его разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика

Эксперт прокомментировал слушания по делу MH17

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов прокомментировал RT прошедшие 3 июля в Схипхоле слушания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

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В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
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Политика

В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым

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