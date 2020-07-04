Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

с чего всё началось

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, сейчас Минтранс разрабатывает варианты выпуска инфраструктурных облигаций и намерен их представить в июле.

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