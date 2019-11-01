Транспорт

BFM.ruBFM.ruМинтранс представил оператора железнодорожных перевозок в Крым

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым стала компания «Гранд сервис экспресс», которая сама предложила свою кандидатуру на это направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.
Читать в источнике
Комментировать100

Подробнее о событии

Минтранс: первый пассажирский поезд приедет в Крым до конца 2019 года

REGNUMвчера в 14:47

Сенатор Алтабаева считает, что новый перевозчик не понесет потерь в Крыму из-за санкций

ТАССвчера в 12:34

Первые пассажиры приедут в Крым на поездах уже в этом году

КП - Крымвчера в 12:41

Минтранс: Пассажиры поедут в Крым по железной дороге уже в 2019 году

Российская газетавчера в 10:58

Минтранс определил оператора пассажирских поездов в Крым

ИА Крыминформвчера в 10:40

Первые пассажирские поезда пойдут по Крымскому мосту в 2019 году

Газета.Ruвчера в 13:47

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:47, Вашингтон
Общество

Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России

На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Общество

Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин

Lenta.ru 02:13
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Политика

В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
ТАСС 02:39
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму

Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Хоккей

Овечкин вышел на 41-е место по количеству набранных очков в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 41-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:55
Гаджеты

AMD готовит ещё минимум три видеокарты начального уровня с Navi 14

Получается, что три GPU из пяти указанных в драйверах ещё не были представлены в каких-либо видеокартах.
3DNews 00:51
Музыка

Шнуров разгромил выступление уральца на шоу «Голос»

Во время слепого прослушивания 32-летний исполнитель Олег Шадрин спел песню Владимира Кузьмина «Как ты живешь без меня».
URA.Ru 01:25
Авто

В Россию привезут обновленный Infiniti QX80

Новый Infiniti QX80 отличается доработанной передней панелью с современным мультимедийным комплексом Infiniti InTouch с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосового помощника, который состоит из двух сенсорных дисплеев высокого разрешения: 8- и 7-дюймовые.
SpeedMe вчера в 15:38
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия

Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России».
РБК вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Политика

Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны

Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.
РБК 03:11
Здоровье

Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

Актуальные Новости 02:22
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Фигурист пообщался с журналистами на пресс-конференции после выступления. Чернышев никак не прокомментировал состояние Анастасии Заворотнюк.
Живая Кубань 04:10
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»

StarHit.ru вчера в 04:00
Политика

Премьер Узбекистана выступил на заседании совета глав правительств ШОС

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил перед коллегами в Ташкенте на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.
Sputnik Узбекистан 02:32
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Футбол

«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции

«Дижон» (12) поднялся с последнего, 20-го места на 18-е. Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат вчера в 17:41
Политика

Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Московский Комсомолец вчера в 05:07
Футбол

«Зенит» и ЦСКА определились с формой на центральный матч тура РПЛ

Чемпионат 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное