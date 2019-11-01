Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым стала компания «Гранд сервис экспресс», которая сама предложила свою кандидатуру на это направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Интернет Adobe предлагает огромную библиотеку шрифтов для iPhone и iPad Сервис Adobe Creative Cloud включает в себя набор межплатформенных приложений, а также видеоуроки и огромную библиотеку шрифтов.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Религия Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Общество На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана Сацума-Иодзима, который расположен на одноименном острове на юго-западе страны.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Общество Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию Из Турции снаряжение направлялось в Сирию, к боевикам различных террористических групп.

Политика Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США Министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США могут стабилизировать мировую экономику только на ближайший год или максимум два.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Происшествия Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.

Происшествия Военный спас семью с детьми из горящего дома в Бурятии Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью с маленькими детьми из горящего частного дома в Бурятии, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, поступившем в распоряжение РБК.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Политика Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.

Политика Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.

Политика Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.

Футбол Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.

Футбол Динамо и Ахмат объявили стартовые составы Стали известны составы Динамо и Ахмата на матч 15 тура чемпионата России.

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Политика В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.