Транспорт
BFM.ruМинтранс представил оператора железнодорожных перевозок в Крым
Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым стала компания «Гранд сервис экспресс», которая сама предложила свою кандидатуру на это направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
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В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
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РИА Новости вчера в 06:02
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Из Турции снаряжение направлялось в Сирию, к боевикам различных террористических групп.
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Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США
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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
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Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
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Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
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Российская газета вчера в 23:25
Происшествия
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Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью с маленькими детьми из горящего частного дома в Бурятии, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, поступившем в распоряжение РБК.
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Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
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Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.
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Россияне выбрали бы для своих похорон рок-композиции
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Стали известны составы Динамо и Ахмата на матч 15 тура чемпионата России.
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В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
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Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм
Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация.
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