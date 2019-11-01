Транспорт

BFM.ruBFM.ruМинтранс представил оператора железнодорожных перевозок в Крым

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым стала компания «Гранд сервис экспресс», которая сама предложила свою кандидатуру на это направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.
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